Подоляк подтвердил продвижение российских войск вперед

ВСУ находятся в сложной ситуации на фронте в связи с продвижением российских войск, рассказал в интервью немецкому изданию Bild советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы находимся в обороне, а они (ВС РФ - прим.ред.) давят. Они продвигаются все дальше вперед. К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов», - подчеркнул он.
Подоляк также рассказал о проблеме с нехваткой оружия, которую им до сих пор не удается решить. В следствие чего, Киев готовится к различным сценариям.
Ранее он заявил о стагнации находящихся на передовой украинских войск по причине нехватки боеприпасов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»