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Подоляк подтвердил продвижение российских войск вперед

Советник главы офиса президента Украины отметил наращивание числа вооружений у ВС РФ.
Глеб Владовский 2024-03-30 00:50:39
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

ВСУ находятся в сложной ситуации на фронте в связи с продвижением российских войск, рассказал в интервью немецкому изданию Bild советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы находимся в обороне, а они (ВС РФ - прим.ред.) давят. Они продвигаются все дальше вперед. К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов», - подчеркнул он.

Подоляк также рассказал о проблеме с нехваткой оружия, которую им до сих пор не удается решить. В следствие чего, Киев готовится к различным сценариям.

Ранее он заявил о стагнации находящихся на передовой украинских войск по причине нехватки боеприпасов.

#в стране и мире #ВС РФ #Украина #ВСУ
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