Подоляк подтвердил продвижение российских войск вперед

ВСУ находятся в сложной ситуации на фронте в связи с продвижением российских войск, рассказал в интервью немецкому изданию Bild советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы находимся в обороне, а они (ВС РФ - прим.ред.) давят. Они продвигаются все дальше вперед. К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов», - подчеркнул он.

Подоляк также рассказал о проблеме с нехваткой оружия, которую им до сих пор не удается решить. В следствие чего, Киев готовится к различным сценариям.

Ранее он заявил о стагнации находящихся на передовой украинских войск по причине нехватки боеприпасов.