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На Украине сообщили о повреждениях на электростанциях из-за взрывов

Уточняется, что речь идет об электростанциях на западе и в центре страны.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 10:03:59
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Тепловые и гидроэлектростанции в западной и центральной частях Украины оказались повреждены в результате взрывов. Об этом сообщает энергетическая компания «Укрэнерго».

«Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также компания сообщила об аварийных отключениях света в Днепропетровской области. В Харьковской области на данный момент действует почасовой график подачи электричества.

Ночью воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Появилось сообщение о том, что в городе Днепр прозвучали взрывы.

#в стране и мире #Украина #Электричество #взрывы #Электростанции
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