На Украине сообщили о повреждениях на электростанциях из-за взрывов

Тепловые и гидроэлектростанции в западной и центральной частях Украины оказались повреждены в результате взрывов. Об этом сообщает энергетическая компания «Укрэнерго».

«Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также компания сообщила об аварийных отключениях света в Днепропетровской области. В Харьковской области на данный момент действует почасовой график подачи электричества.

Ночью воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Появилось сообщение о том, что в городе Днепр прозвучали взрывы.