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Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины

Сообщается, что в Днепре уже прогремели взрывы.
Глеб Владовский 2024-03-29 05:20:10
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс для оповещения населения.

Сообщается, что взрывы раздались в украинском городе Днепре, при этом подробности произошедшего не приводятся.

По данным агентства, несколько областей находились в красной зоне на протяжении нескольких часов. Однако в 05:00 по московскому времени воздушная тревога распространилась на всю территорию страны.

Напомним, что 26 марта в Харькове прогремело пять взрывов. При этом детали о произошедшем не указываются.

Воздушная тревога на территории Украины объявляется ежедневно. Напомним, что с 10 октября 2022 года, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Основные цели российских военнослужащих - это объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога #предупреждение об атаке
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