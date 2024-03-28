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У «Крокуса» проводятся следственные действия с фигурантами дела о теракте

На место прибыла полиция, с фигурантами теракта проводятся следственные действия.
Мария Зайцева 2024-03-28 18:41:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У места трагедии в «Крокус Сити Холле» проводятся следственные мероприятия с фигурантами уголовного дела о террористической атаке.

Ранее в четверг, 28 марта, в район Путилково для следственных действий привезли одного из террористов. Мухаммадсобира Файзова на руках вынесли из подъехавшей машины и перенесли на каталку. Террорист был доставлен к квартире, которую сдавал фигурант дела Алишер Касимов.

Следственный комитет получил доказательства того, что террористический акт в «Крокусе» спонсировался Украиной. В ходе анализа технических устройств преступников стало известно о поступлении значительных сумм денежных средств и криптовалюты с украинской стороны для совершения теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В здание попало несколько человек с оружием и зажигательными шашками. Они расстреливали людей в упор из автоматов. В результате поджогов начался пожар, из-за которого крыша «Крокуса» обвалилась, а концертный зал полностью сгорел.

#Теракт #наш эксклюзив #Крокус сити холл #крокус
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