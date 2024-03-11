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Танк Challenger 2 застрял на украинском полигоне при попытке показать его СМИ

Украинские боевики пожаловались журналистам британского издания, что танки из Соединенного Королевства постоянно ломаются, а запчасти приходится ждать месяцами. 
Тимур Шерзад 2024-03-11 13:18:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Внезапный конфуз приключился с британским танком Challenger 2. Поставленный Киеву, он застрял в грязи на украинском полигоне. Об этом сообщает издание The Sun, корреспонденты которого наблюдали за тем, как танк стал пленником бездорожья. 

Конечно, украинские военные попытались освободить танк своими силами, но сделать этого не удалось - грязь оказалась сильнее. 

Английская техника все-таки смогла сдвинуться с места, но лишь с привлечением еще одного танка, который и освободил застрявший Challenger 2 из грязевой ванны. 

Лондонские журналисты, впрочем, только начали удивляться - украинские боевики пожаловались им на ненадежность танков Challenger. Они постоянно ломаются, а запчасти приходится ждать месяцами. 

Еще эти танки уничтожаются российскими военными. Так, ранее расчет ПТРК «Корнет» разнес Challenger на куски - как отметил боец с позывным Пастырь, вначале после попадания случился настоящий фейерверк, а потом танк долго горел. 

#в стране и мире #бронетехника #танки #Украина #грязь #Challenger 2
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