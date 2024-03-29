В Белгороде 17 домов и гимназия повреждены из-за обстрела ВСУ

В результате очередного нападения ВСУ в Белгороде выбиты стекла в 37 квартирах и серьезно поврежден балкон одной из них. Также повреждения получили «Белгород Арена» и здание гимназии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры», - информирует он.

Ранее сообщалось о 15 уничтоженных снарядах украинских РСЗО M-70 Vampire. Их сбили под Белгородом российские средства ПВО, сорвав очередную попытку террористической атаки со стороны Киева.