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В Белгороде 17 домов и гимназия повреждены из-за обстрела ВСУ

Балкон одной из квартир получил серьезные повреждения.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 08:59:06
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

В результате очередного нападения ВСУ в Белгороде выбиты стекла в 37 квартирах и серьезно поврежден балкон одной из них. Также повреждения получили «Белгород Арена» и здание гимназии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры», - информирует он.

Ранее сообщалось о 15 уничтоженных снарядах украинских РСЗО M-70 Vampire. Их сбили под Белгородом российские средства ПВО, сорвав очередную попытку террористической атаки со стороны Киева.

#белгород #Обстрел #Вячеслав Гладков #повреждения
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