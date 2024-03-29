Еще один человек умер в Японии из-за БАДов с экстрактом красного риса

Еще один человек умер в Японии, предположительно, из-за употребления БАДов с экстрактом красного риса кодзи. Об этом сообщила фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical, произведшая добавку. Это уже пятый подобный случай.

Сообщается, что родственники умершего сами связались с компанией и рассказали, что он принимал добавку с экстрактом красного риса. В компании пытаются установить связь между употреблением их продукции и причиной смерти.

Также около сотни японцев госпитализированы после употребления добавки с экстрактом красного риса. У компании есть версия, что трагедия случилась из-за того, что в продукцию попали компоненты, которые изначально не были предусмотрены в составе. Как пишет ТАСС, японский минздрав планирует провести проверку состава добавки.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин проанализировал риски употребления экстракта красного риса. Он рассказал, что в добавке может быть больше действующего вещества, чем это нужно для организма, и это может привести к токсическому эффекту и впоследствии даже к смерти.