Терапевт Кондрахин предупредил о блокировке печени из-за БАДов с красным рисом

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что употребление БАДов с экстрактом красного риса может фактически блокировать печень. Так он прокомментировал новость о гибели четырех японцев после употребления таких добавок. Он оценил риск употребления самого продукта, а также БАДов, содержащих то же самое действующее вещество, что и красный рис.

«Мы как раз даем нагрузку в снижении выработки холестерина, то есть фактически печень блокируется им Если мы говорим в целом, это не безобидный продукт, и надо помнить, что есть часть людей, которые имеют заболевания печени и могут пострадать от этого продукта», - отметил эксперт.

К печальным последствиям может привести превышение дозы красного риса или неправильное приготовление.

«Это непростая молекула и непростая еда, она может давать и побочные эффекты серьезные, вплоть до летального исхода», - предупредил Андрей Кондрахин.

Опасность же употребления БАДов состоит в том, что в добавках может содержаться больше действующего вещества, чем это нужно для организма.

«Если добавка содержит, например, монаколин - это как раз экстракт красного риса, здесь может оказаться, что мы не знаем, сколько мы применили, а иногда хочется лучше, побольше, и это может привести к токсическому эффекту», - объясняет терапевт.

А если одновременно с этим употреблять еще и продукт, в котором содержится такое же вещество, эффект может усилиться, что приведет к передозировке, сообщил Кондрахин. Например, это может случиться, если употреблять вместе с малиной аспирин, так как в ней есть то же действующее вещество, что и в этом лекарстве.

Другой эксперт, диетолог Михаил Гинзбург, однако, отметил, что сам по себе ферментированный рис, которым является красный рис коджи, никогда не приводил к чьей-либо смерти. Он заявил, что факт гибели людей из-за употребления БАД с его экстрактом вызывает недоумение.

«Все производители проверяют БАДы на токсичность и содержание тяжелых металлов. Это обязательное условие, которое позволяет эти БАДы реализовывать», - отметил он.

В Японии, помимо четырех погибших, 106 человек, употреблявших БАДы с красным рисом, были госпитализированы. Некоторые японские компании даже отозвали часть продукции, в которой используется рис кодзи.