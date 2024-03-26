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В Харькове прогремело три взрыва

В регионе действовала воздушная тревога.
Глеб Владовский 2024-03-26 02:11:01
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Три взрыва раздалось в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».

«Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове... Третий взрыв прозвучал в Харькове», - говорится в сообщении.

АПД: Позднее телеканал сообщил о двух новых взрывах в регионе.

Воздушная тревога на территории Украины объявляется ежедневно. Напомним, что с 10 октября 2022 года, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Основные цели российских военнослужащих - это объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

#Харьков #ВСУ #спецоперация
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