В Харькове прогремело три взрыва

Три взрыва раздалось в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».

«Взрыв в Харькове... Еще один взрыв в Харькове... Третий взрыв прозвучал в Харькове», - говорится в сообщении.

АПД: Позднее телеканал сообщил о двух новых взрывах в регионе.

Воздушная тревога на территории Украины объявляется ежедневно. Напомним, что с 10 октября 2022 года, ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Основные цели российских военнослужащих - это объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.