Telegraph: сражавшийся в рядах ВСУ исламист убил британского наемника

Британская газета The Daily Telegraph опубликовала материал, в котором говорится об исламистах, сражающихся на стороне ВСУ, передает телеканал 360.

Сообщается, что один из них - гражданин Австралии и Алжира Абдельфетах Нурин подозревается в убийстве гражданина Великобритании Дэниела Берка, вместе с которым он воевал на стороне ВСУ.

По данным издания, прибывший из Манчестера наемник находился на Украине с 2022 года. Однако с 11 августа 2023 числился пропавшим без вести, и только сентябре того же года киевские власти обнаружили его тело с огнестрельными ранениями.

Как сообщает газета, Нурин признался, что был причастен к стрельбе, однако, по его словам, это был несчастный случай. В настоящее время местоположение исламиста неизвестно.

Ранее сообщалось об убийстве другого британского наемника - 31-летнего Джордана Чедвика, тело которого было найдено со связанными руками.