Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгородском регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе отменена ракетная опасность, передает телеканал RT.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Ранее Гладков опубликовал предупреждение, в котором он рекомендовал гражданам не выходить из дома а также найти укрытие без окон.

Белгородская область с первых дней СВО подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 28 марта, силы ПВО уничтожили в небе два беспилотника самолетного типа.