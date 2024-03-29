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Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгородском регионе

Ранее в городе и его окрестностях сработал сигнал об опасности.
Глеб Владовский 2024-03-29 04:23:46
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе отменена ракетная опасность, передает телеканал RT.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Ранее Гладков опубликовал предупреждение, в котором он рекомендовал гражданам не выходить из дома а также найти укрытие без окон.

Белгородская область с первых дней СВО подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 28 марта, силы ПВО уничтожили в небе два беспилотника самолетного типа.

#в стране и мире #белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #ракетная опасность
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