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В небе Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Уничтожение украинских БПЛА самолетного типа произошло около 12.30 по московскому времени.
2024-03-28 14:28:19
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских беспилотников. Они были сбиты в небе Белгородской области сегодня. 

Уточняется, что их уничтожение состоялось около 12.30 по московскому времени, а сами беспилотники были самолетного типа. 

Российское оборонное ведомство заявило, что этим удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. 

В МО РФ отметили, что беспилотники сбили дежурные средства противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #пво #беспилотники #белгородская область #уничтожение
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