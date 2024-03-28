В небе Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских беспилотников. Они были сбиты в небе Белгородской области сегодня.

Уточняется, что их уничтожение состоялось около 12.30 по московскому времени, а сами беспилотники были самолетного типа.

Российское оборонное ведомство заявило, что этим удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

В МО РФ отметили, что беспилотники сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.