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Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Эритреи

Сообщается, что это первый в новейшей истории России визит военного корабля в эту африканскую страну.
Глеб Владовский 2024-03-29 03:59:54
© Фото: Минобороны России

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» рамках дальнего морского похода прибыл с визитом в порт Массауа в Эритрее, сообщили в ТОФ.

Сообщается, что это первого в новейшей истории России захода военного корабля в эту африканскую страну. В честь этого события, представители местной администрации и ВМС страны провели на причале церемонию встречи.

Как сообщили в ТОФ, деловой заход фрегата продлится несколько дней, в ходе которых экипаж корабля посетит с обзорными экскурсиями местные достопримечательности, а также проведет товарищеские спортивные матчи с местными моряками.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей ТОФ прошел Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в воды Красного моря.

#в стране и мире #фрегат «Маршал Шапошников» #Тихоокеанский флот #тоф
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