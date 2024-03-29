Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Эритреи

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» рамках дальнего морского похода прибыл с визитом в порт Массауа в Эритрее, сообщили в ТОФ.

Сообщается, что это первого в новейшей истории России захода военного корабля в эту африканскую страну. В честь этого события, представители местной администрации и ВМС страны провели на причале церемонию встречи.

Как сообщили в ТОФ, деловой заход фрегата продлится несколько дней, в ходе которых экипаж корабля посетит с обзорными экскурсиями местные достопримечательности, а также проведет товарищеские спортивные матчи с местными моряками.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей ТОФ прошел Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в воды Красного моря.