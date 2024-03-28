Боевые корабли ТОФ зашли в воды Красного моря

Несколько боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прошли Баб-эль-Мандебский пролив и вошли в воды Красного моря, заявили в ТОФ.

Сообщается, что гвардейского ордена ракетный крейсер «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» продолжают выполнять поставленные задачи в рамках дальнего морского похода.

Ранее в ТОФ сообщили об успешно проведенных учениях по борьбе с пиратством в водах Аденского залива в Аравийском море. В маневрах принимали участие ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», экипажи которых отработали совместные действия по уничтожению условного противника в условиях массированной атаки.