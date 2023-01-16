В Босфоре очередь из судов растянулась на многие километры

Судоходство через Босфорский пролив было приостановлено более чем на десять часов, однако движение судов с юга на север все еще находится под запретом.

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Очередь из судов, которые встали на якорь и ожидают разрешения на проход через пролив Босфор с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле.

Как передает РИА Новости, в Босфорском проливе движение судов частично возобновили с 17:40 движение судов после того, как с мели сняли судна. Агентство сообщает, что судоходство было приостановлено на более чем десять часов. Движение судов с юга на север на данный момент все еще находится под запретом.

Согласно сообщению агентства, суда выстроились в очередь на проход через Босфор вдоль побережья Мраморного моря вереницей не менее 45 километров. Сообщается о более 75 судов, в числе которых не менее 35 танкеров с нефтью.

Ранее в Босфорском проливе на мель село следовавшее из Украины судно. В результате происшествия движение по проливу было остановлено.