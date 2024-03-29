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ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Об этом заявил генерал-майор Юрий Попов на брифинге в пятницу.
Мария Зайцева 2024-03-29 23:02:01
© Фото: Сирия Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по базе боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и скрывались у горного хребта в городе Хомс в Сирии. Об этом в пятницу, 29 марта на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Попов уточнил, что был ранен военный из Сирии в результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА противника на позиции сирийских правительственных сил в районе Маарет-Мухос города Идлиб. А в ходе стрельбы снайперов со стороны террористов в районе Бариш по правительственным силам у города Сафсафа умер еще один сирийский военный.

19 марта армия Израиля нанесла удары по военным объектам Дамаска. Противовоздушная оборона Сирии сбила несколько ракет. Жертв не было.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #бпла #террористы
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