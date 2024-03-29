ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по базе боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и скрывались у горного хребта в городе Хомс в Сирии. Об этом в пятницу, 29 марта на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Попов уточнил, что был ранен военный из Сирии в результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА противника на позиции сирийских правительственных сил в районе Маарет-Мухос города Идлиб. А в ходе стрельбы снайперов со стороны террористов в районе Бариш по правительственным силам у города Сафсафа умер еще один сирийский военный.

19 марта армия Израиля нанесла удары по военным объектам Дамаска. Противовоздушная оборона Сирии сбила несколько ракет. Жертв не было.