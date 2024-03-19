Израильские ВВС атаковали военные объекты в провинции Дамаск

Израильская армия атаковала военные объекты на территории провинции Дамаск. Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет. Взрывы также были слышны в небе над самим Дамаском, сообщает РИА Новости.

«Сегодня около 02:10 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дамаск», - говорится в заявлении сирийского Минобороны.

В результате инцидента никто не погиб, материальный ущерб уточняется, добавили в военном ведомстве.

Ранее стало известно о нанесении Израилем воздушных ударов по сирийскому международному аэропорту Найраб. В атаке участвовала пара истребителей F-16. Удар наносился с территории Ливана, без захода в сирийское воздушное пространство. Трое гражданских сотрудников аэропорта пострадали.