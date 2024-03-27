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Президент Сербии Вучич предупредил о грядущей опасности для страны

Глава республики не стал вдаваться в подробности, но пообещал в скором времени обо всем рассказать.
Глеб Владовский 2024-03-27 04:14:06
© Фото: Predrag Milosavljevic XinHua Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград в ближайшем будущем столкнется с угрозой своим национальным интересам, передает телеканал 360.

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», - написал он в соцсетях.

При этом, сербский лидер не уточнил, что именно может представлять опасность для страны.

Как сообщает РИА Новости, есть теория о том, что Вучич мог подразумевать решение Высокого представителя в Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство страны, в состав которой входит образование Республика Сербская.

Стоит отметить, что проживающие там сербы неоднократно высказывали свое недовольство Шмидтом и не признают его полномочий, ссылаясь на отсутствие у него разрешения СБ ООН.

#в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Республика Сербская
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