ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Ставропольском крае в месте массового пребывания людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, теракт готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. У задержанных злоумышленников по месту жительства сотрудники ведомства изъяли составные части самодельного взрывного устройства, а также химические вещества и поражающие элементы.

Против задержанных заведено уголовное дело по статье о подготовке террористического акта.

Ранее Федеральная служба безопасности раскрыла 28 подпольных оружейных мастерских по всей стране. Из незаконного оборота сотрудники ФСБ изъяли 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.