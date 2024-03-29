ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Ставропольском крае в месте массового пребывания людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, теракт готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. У задержанных злоумышленников по месту жительства сотрудники ведомства изъяли составные части самодельного взрывного устройства, а также химические вещества и поражающие элементы.
Против задержанных заведено уголовное дело по статье о подготовке террористического акта.
Ранее Федеральная служба безопасности раскрыла 28 подпольных оружейных мастерских по всей стране. Из незаконного оборота сотрудники ФСБ изъяли 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
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