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ФСБ раскрыла 28 подпольных оружейных мастерских по всей стране

Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства
Алексей Курильченко 2024-03-28 09:56:51
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели операцию по пресечению деятельности подпольной группировки, которая занималась восстановлением боевых свойств оружия и дальнейшему их сбыту. Установлены 134 жителя 48 регионов страны, которые занимались преступной деятельностью. По всей стране закрыты 28 подпольных мастерских.

Из незаконного оборота силовики изъяли 562 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Среди них 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов. Также в мастерских найдены 115 гранат, мины, более 30 килограммов взрывчатки, 127 частей оружия и более 80 тысяч патронов разного калибра.

Масштабная операция проводилась в январе-феврале этого года. В местах проживания оружейников проведены обыски и следственные действия. Работа по выявлению подпольных оружейных мастерских продолжается.

 

#оружие #ФСБ РФ #преступления #оружейная мастерская
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