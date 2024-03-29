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Задержан житель ЛНР, передававший Украине сведения о дислокации ВС РФ

На него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».
Мария Зайцева 2024-03-29 20:17:55
© Фото: ЦОС ФСБ РФ РИА Новости

УФСБ по ЛНР пресекли противоправную деятельность гражданина Украины. Он собирал и передавал украинской Службе безопасности сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, которые участвуют в проведении СВО.

Житель Луганской Народной Республики руководствовался личными мотивами и содействовал сотрудникам Службы безопасности Украины. Его противоправная деятельность пресечена управлением Федеральной службы безопасности. В настоящее время на фигуранта заведено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», он задержан. Ведется следствие.

5 марта в Пензе состоялось задержание подозреваемого в передаче ВСУ данных об оборонно-промышленных комплексах в регионе. Силовики сообщили, что задержанный собирал сведения весь 2023 год и оказывал содействие в деятельности, угрожающей безопасности России.

#ВС РФ #шпионаж #ЛНР #УК РФ #СВО
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