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Мужчину задержали за сбор сведений об объектах ОПК в Пензенской области

По данным регионального УФСБ, подозреваемый передавал эти сведения ВСУ.
Глеб Владовский 2024-03-15 14:27:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В УФСБ по Пензенской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в передаче ВСУ сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на местное подразделение УФСБ.

По информации силовиков, весь 2023 год задержанный собирал информацию о предприятии, выполняющем гособоронзаказ, и отправлял ее на Украину. Как сообщается, этим он оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в госизмене в форме шпионажа.

Ранее за шпионаж в интересах разведки Украины задержали жителя Приморского края. Предположительно, он собирал и передавал противнику информацию об объектах военной инфраструктуры Приморья.

#в стране и мире #Пензенская область #Задержание #УФСБ РФ
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