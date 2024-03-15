Мужчину задержали за сбор сведений об объектах ОПК в Пензенской области

В УФСБ по Пензенской области сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в передаче ВСУ сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на местное подразделение УФСБ.

По информации силовиков, весь 2023 год задержанный собирал информацию о предприятии, выполняющем гособоронзаказ, и отправлял ее на Украину. Как сообщается, этим он оказывал содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в госизмене в форме шпионажа.

Ранее за шпионаж в интересах разведки Украины задержали жителя Приморского края. Предположительно, он собирал и передавал противнику информацию об объектах военной инфраструктуры Приморья.