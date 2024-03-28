Роскосмос запустит спутник дистанционного зондирования Земли 31 марта

На космодроме Байконур провели общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б». Получено разрешение государственной комиссии на ввоз и установку ракеты, она будет запущена со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 31 марта. Об этом в четверг, 28 марта, сообщили в «Роскосмосе».

«Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №4 планируется 31 марта в 12:36:45 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Спутник «Ресурс-П» №4 создан для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Он будет: исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение и деградацию окружающей среды, искать месторождения полезных ископаемых, оценивать состояние ледового покрова, следить за ЧС, создавать и обновлять топографические и навигационные карты.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» и спутник «Ресурс-П» №4 созданы Ракетно-космическим центром «Прогресс», который входит в Роскосмос.

Ранее заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром создание комплекса для пусков ракеты «Союз-5» на Байконуре.