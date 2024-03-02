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BBC: украинец четыре года продавал британцам яд и убил более 130 человек

Киевлянин продавал на онлайн-форумах вещество, за продажу которого в декабре 2023 года осудили канадца, виновного в 14 убийствах.
Никита Черненко 2024-03-02 09:19:01
© Фото: Manfred Bail, imageBROKER, Globallookpress

Гражданин Украины Леонид Закутенко, проживающий в Киеве, продавал в Великобританию с помощью интернет площадок яд, жертвами которого стали по меньшей мере 130 человек. Об этом сообщил телеканал BBC по результатам своего журналистского расследования.

«Украинец, продававший яд и предположительно связанный с по меньшей мере 130 смертями в Великобритании, был опознан. Наше расследование показало, что он поставлял это вещество годами», - сообщили в BBC.

Как отмечает британское телевидение, киевлянин продавал вещество, за которое в декабре 2023 года был осужден канадец Кеннет Лоу: его обвиняли в 14 убийствах. По данным расследования, гражданин Украины занимался продажами яда по меньшей мере с ноября 2020 года.

Ранее немецкое издание Bild сообщало о задержанном немецкими таможенниками украинца. В ходе выездного досмотра, сотрудники Таможенной службы ФРГ обнаружили у 66-летнего гражданина Украины около 455 тысяч евро наличными.

#в стране и мире #убийство #Британия #яд #украинец #журналистское расследование
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