BBC: украинец четыре года продавал британцам яд и убил более 130 человек

Гражданин Украины Леонид Закутенко, проживающий в Киеве, продавал в Великобританию с помощью интернет площадок яд, жертвами которого стали по меньшей мере 130 человек. Об этом сообщил телеканал BBC по результатам своего журналистского расследования.

«Украинец, продававший яд и предположительно связанный с по меньшей мере 130 смертями в Великобритании, был опознан. Наше расследование показало, что он поставлял это вещество годами», - сообщили в BBC.

Как отмечает британское телевидение, киевлянин продавал вещество, за которое в декабре 2023 года был осужден канадец Кеннет Лоу: его обвиняли в 14 убийствах. По данным расследования, гражданин Украины занимался продажами яда по меньшей мере с ноября 2020 года.

Ранее немецкое издание Bild сообщало о задержанном немецкими таможенниками украинца. В ходе выездного досмотра, сотрудники Таможенной службы ФРГ обнаружили у 66-летнего гражданина Украины около 455 тысяч евро наличными.