В аэропорту Мюнхена у украинского пенсионера нашли 455 тыс. евро наличными

Немецкие таможенники нашли у 66-летнего пассажира при досмотре в аэропорту Мюнхена почти 455 тысяч евро наличными. Об этом сообщает Таможенная служба ФРГ. По данным Bild, этот путешественник был гражданином Украины.

Украинского пенсионера выборочно остановили для выездного досмотра. Он собирался вылететь на Кипр. Здесь на допросе он сообщил, что везет около 300 евро. Никаких дополнительных денежных средств у него нашли. Но потом неизвестный мужчина при посадке отдал ему чемодан ручной клади. И там вместе с одеждой нашли пухлые пачки купюр по 20 и 50 евро.

Пассажир не предоставил никакой информации о происхождении денег, сообщила пресс-секретарь Главного таможенного управления Мюнхена Мари Мюллер. Деньги изъяли, пенсионеру грозит штраф.

Украинец больше не сможет увидеть эти деньги - их конфискуют в пользу государства. Декларированию подлежат суммы выше 10 тыс. евро.