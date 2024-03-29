МИД России вызвал посла Молдавии в Москву

В МИД России вызвали чрезвычайного и полномочного посла Молдавии в РФ Лилиана Дария. Об этом заявил МИД РФ на официальном сайте.

Послу объявили решительный протест из-за беспочвенного решения Молдавии о высылке из страны сотрудника посольства России в Кишиневе и запрещения въезда в Молдавию российской делегации. Она должна была участвовать в 34-й сессии Региональной конференции ООН для Европы, которая пройдет в Кишиневе с 14 по 17 мая.

Ответной мерой на объявление персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Кишиневе Олега Васнецова стала высылка сотрудника посольства Молдавии в России.

Дарию указали на злоупотребление Молдовой статусом страны-хозяйки и политизирование деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Такое самовластие Молдавии нарушает ее обязательство обеспечения равного участия всех государств-членов в этой конференции ООН.

Ранее Олегу Васнецову МИД Молдавии выразил протест из-за открытия в Приднестровье шести участков для голосования на выборах президента России.