Молдавия вышлет сотрудника посольства России из-за выборов в Приднестровье

Сегодня в Министерство иностранных дел Молдавии вызвали российского посла в республике Олега Васнецова. Во внешнеполитическом ведомстве ему выразили протест из-за того, что в Приднестровье было открыто шесть участков для голосования на выборах президента РФ.

«Дипломату был выражен протест», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в МИД Молдавии сообщили, что персоной нон грата на территории республики был объявлен один из сотрудников российского посольства. Он должен покинуть страну.

Напомним, выборы президента России завершились в воскресенье. На них 87,28% голосов избирателей набрал Владимир Путин.