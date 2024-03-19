МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Молдавия вышлет сотрудника посольства России из-за выборов в Приднестровье

Российского посла сегодня вызвали в МИД республики.
Сергей Лебедев 2024-03-19 12:21:01
© Фото: Sergiy Anishchenko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Сегодня в Министерство иностранных дел Молдавии вызвали российского посла в республике Олега Васнецова. Во внешнеполитическом ведомстве ему выразили протест из-за того, что в Приднестровье было открыто шесть участков для голосования на выборах президента РФ.

«Дипломату был выражен протест», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в МИД Молдавии сообщили, что персоной нон грата на территории республики был объявлен один из сотрудников российского посольства. Он должен покинуть страну.

Напомним, выборы президента России завершились в воскресенье. На них 87,28% голосов избирателей набрал Владимир Путин.

#Молдавия #Выборы #Приднестровье #мид #персона нон грата
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 