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СК РФ: боевики из «Крокуса» направлялись в Киев после теракта

Следователи проверяют причастность украинских спецслужб к организации теракта в «Крокус Сити Холле».
Игнат Далакян 2024-03-29 18:55:44
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress

Следственный комитет России установил, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» боевики после нападения направлялись в Киев.

Ведомство написало в своем Telegram-канале, что боевики действовали по указанию координатора. После совершения преступления они направились на автомобиле в сторону российско-украинской границы для ее пересечения. Как сообщает ведомство, террористам обещали вознаграждение в Киеве.

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», - сообщает ведомство.

Кроме того, обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили на допросах, что их координатором был некий мужчина под псевдонимом, который общался с боевиками голосовыми сообщениями в Telegram.

Ранее Басманный суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Уроженца Таджикистана отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года.

#в стране и мире #Теракт #Крокус сити холл
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