СК РФ: боевики из «Крокуса» направлялись в Киев после теракта

Следственный комитет России установил, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» боевики после нападения направлялись в Киев.

Ведомство написало в своем Telegram-канале, что боевики действовали по указанию координатора. После совершения преступления они направились на автомобиле в сторону российско-украинской границы для ее пересечения. Как сообщает ведомство, террористам обещали вознаграждение в Киеве.

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», - сообщает ведомство.

Кроме того, обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили на допросах, что их координатором был некий мужчина под псевдонимом, который общался с боевиками голосовыми сообщениями в Telegram.

Ранее Басманный суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Уроженца Таджикистана отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года.