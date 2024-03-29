В Киргизии 26 человек обратились за помощью медиков после урагана

После урагана, обрушившегося на Киргизию в четверг, 28 марта, пострадали «до 26 человек». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, в Бишкеке и двух областях повреждено 154 объекта. Из них 70 социальных, 80 жилых домов и четыре хозяйственные постройки, сообщило МЧС на официальном сайте.

Сейчас службы Гражданской защиты Киргизии устраняют последствия стихийного бедствия, определяется сумма материальных затрат.

В четверг, 28 марта, в Бишкеке и Чуйской и Таласской областях пронесся ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. Шквалистый ветер доходил до скорости 26 м/с и продлился примерно с 16.15 до 16.45. Ветер сносил крыши, деревья и спутниковые антенны.