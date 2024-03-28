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Появились кадры сносящего крыши урагана в Бишкеке, введен режим ЧС

Ветер в столице Киргизии сносит крыши, деревья и спутниковые антенны.
Мария Зайцева 2024-03-28 16:59:37
© Фото: Shtrafkg, Х © Видео: Shtrafkg, Х

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объявил режим чрезвычайной ситуации из-за шквального ветра, его порывы достигали 26 метров в секунду. Об этом в четверг, 28 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.

Джунушалиев подписал распоряжение об объявлении режима ЧС согласно постановлению «Об утверждении классификаций чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в Кыргызской Республике». В нем прописано, что режим ЧС объявляется в случае порывов ветра, превышающих 25 метров в секунду.

По словам представителя пресс-службы, ветер достигал 26 метров в секунду. У большого количества зданий в городе повреждена кровля, наблюдались случаи падения деревьев.

Созданы мобильные группы из числа районных администраций, муниципальной инспекции и коммунальных служб для обследования местности, фиксирования последствий и потенциально опасных участков. Таких как свисающие куски крыш, кондиционеров, больших веток. Все городские службы Бишкека работают в усиленном режиме.

Мэр города поручил использовать все силы коммунальных служб и специальную технику. Джунушалиев заявил о необходимости восстановить порядок в городе до утра пятницы, 29 марта.

#кыргызстан #киргизия #Бишкек #ветер #ЧС #мэр
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