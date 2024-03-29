Диетолог Русакова оценила вероятность смерти от переедания острого перца

Сам по себе острый красный перец не опасен для жизни. Его поедание может привести к смерти только при наличии серьезных заболеваний или аллергической реакции. Об этом «Звезде» в пятницу, 29 марта, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Ранее в Волгограде умер россиянин, который месяц употреблял в пищу самый острый красный перец в мире сорта Carolina Reaper. У мужчины были проблемы со здоровьем.

«Любой продукт способен вызвать аллергическую реакцию, которая может быть смертельна. Острые продукты, такие как перец, раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая эрозии, язвы, кровотечения, если есть проблемы со здоровьем», - рассказала эксперт.

Диетолог также предупредила об опасности острой пищи для тех, кто имеет хронические заболевания желудка. Острое может спровоцировать обострение недуга.

Ранее четыре японца умерли от употребления БАДов с экстрактом красного риса. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что такие добавки могут блокировать печень.