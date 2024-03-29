Таганрогские ученые разработали «мозги» для беспилотников

Молодые ученые в Таганроге делают «мозги» для беспилотников. Инженеры разрабатывают программное обеспечение, чтобы сделать летающие еще более умными. Птички смогут работать практически без участия человека.

На специальной трассе в зале молодые ученые передовой инженерной школы южного федерального университета испытывают свою разработку. Дрон, начинку которого собрали сами. Специалисты смотрят, как на деле работают их технологические решения.

«Полетный контролер рассчитывает обороты каждого двигателя, чтобы удерживать его на определенной высоте с определенным наклоном», - рассказал Никита Чернышев.

Сейчас студенты настраивают новое программное обеспечение. Благодаря нему дроны научились анализировать местность и работать практически без участия человека.



Алгоритмы получения навигации уже запустили. Поэтому все движения летающей машины видно на компьютере. Главное - беспилотник не может изменить или не выполнить задание системы.

«Сама позиция берется с камеры на борту дрона. Она имеет внутри датчик, связывает картинку и показания датчиков. Это позволяет получать нам относительно точную позицию дрона», - рассказал техник-проектировщик Андрей Лещев-Романенко.

Чтобы дрон стал полностью самостоятельным, ученым необходимо подобрать лучшие аппаратные средства. Это сенсоры и датчики. Ведь в помещении условия идеальные. А вот за его пределами освещение может быть недостаточным, много препятствий и переменчивая погода.

Испытывать наработки на открытом пространстве невозможно. В Ростовской области все еще действует запрет на полеты. Поэтому тестируют инновационные решения на симуляторе. Это цифровой двойник реальной разработки. Его тоже создали донские инженеры.

«Они могут подключить свой контролер управления, чтобы он транслировал команды в среду виртуальную и наши модели могут это отрабатывать. Дорого разбивать дорогостоящие вещи, а здесь они могут все проверить на реальной среде», - рассказал старший научный сотрудник Владимир Переверзев.

Все разработки и новейшее программное обеспечение для беспилотников, и симулятор полетов станут применять не только в гражданских целях. Как только все исследования завершатся их передадут и министерству обороны.

А программное обеспечение, созданное в Таганроге, установят на дроны, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

Ранее мы показывали, как операторов FPV-дронов учат охотиться на танки в зоне спецоперации. В классе до новобранцев доводят одну простую мысль: уничтожить можно все - и Abrams, и Leopard, и Challenger. Главное - знать, куда бить.