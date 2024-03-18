По следам «Рассвета»: как операторов FPV-дронов учат охотиться на танки

Авдеевское направление. В небе - наш FPV-дрон. Оператор бьет по вражеской бронетехнике с ювелирной, снайперской точностью. В основе эффективной работы на передовой - трудоемкий учебный процесс с полным погружением и самоотдачей. Эти усилия высоко ценят инструкторы центра спецподготовки операторов беспилотников Центрального военного округа.

«Если ты его разболтаешь, тебе тяжелей будет его поднять и стабилизировать», - объясняет наставник.

Вот так выглядит учебный класс, где готовят будущих операторов FPV-дронов. Прямо сейчас бойцы на специальных симуляторах отрабатывают навыки управления беспилотниками. На обучающих плакатах показаны уязвимые места иностранной бронетехники.

Учебный процесс дополняют видеоуроки. Голос за кадром подробно рассказывает, где отыскать изъян в американском танке Abrams или БМП Bradley, где хуже держит удар британский Challenger и с какой стороны хуже защищен немецкий Leopard.

«Любую технику можно поджечь, если знать. В основном баки, боеукладки», - рассказывает старший оператор FPV-дронов с позывным «Пророк».

Бойцам есть на кого равняться: они вдохновлены примером «Рассвета». Это оператор FPV-дрона, который уничтожил самый первый в зоне СВО танк Abrams. Дело было в селе Бердычи под Адвеевкой. «Рассвет», кстати, как раз выпускник этого учебного центра. Навыки и опыт ему передавал в том числе и инструктор с позывным «Пастырь».

«За таких ребят берет гордость. Отличался именно при полетах на полигоне. Быстро схватывал», - рассказывает о своем ученике заместитель командира взвода операторов FPV-дронов с позывным «Пастырь».

Полеты на полигонах - один из последних этапов обучения. Сначала их нужно освоить в специально оборудованном помещении. Там операторы учатся преодолевать препятствия, четко обходить заграждения, которые имитируют перепады высоты.

«Если все это грамотно применять, рационально использовать, мы можем ограничить передвижения техники противника, живой силы. То есть сорвать какой-то штурм. То есть серьезный урон с помощью этого можно причинить», - говорит «Пастырь».

Среди будущих операторов - боец с позывным «Скат», ему 24. В зоне спецоперации служил пулеметчиком в штурмовой группе. Был ранен. Сейчас готовится пополнить ряды операторов БПЛА, чтобы и дальше бить врага уже в новом качестве.

«Инструкторы с боевым опытом, кто-то после ранения. Так что все впитываем как губка. Все получается. Ничего не вижу сложного. Если человек захочет - то научится», - говорит он.

Но уверенно управлять дроном и приземлять его на технику или траншею противника - еще далеко не все, говорят инструкторы. Очень важно научить операторов надежно закреплять на беспилотниках боевой обвес. К тому же бойцы обязаны знать, какой боеприпас подойдет для конкретной цели. Сейчас в руках у наставника - модель гранаты от РПГ, так называемая морковка.

«Учим, как правильно подсоединить детонатор, чтобы во время полета не возникло тех или иных нештатных ситуаций - разрыва, взрыва. Стараемся это объяснять парням заранее. Чтобы правильно рассчитывали вес, центровку, чтобы не было перегруза на "птице", - объясняет инструктор с позывным «Шеф».

Обучение длится меньше месяца. Как показывает практика, этого срока хватает, чтобы из стен учебного центра вышел квалифицированный оператор дрона-камикадзе, готовый открыть для себя личный список уничтоженной вражеской техники.