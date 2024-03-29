Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует принимать участие в конференции по поводу Украины, о которой ранее заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В четверг, 28 марта, Дмитрий Кулеба высказался по поводу обсуждений с Россией. Он заявил, что их можно провести в рамках возможных второго и третьего саммитов в Швейцарии.

Глава МИД Украины заявил о «формуле мира», созданной по образу «меню», где страны для работы над ними могут выбрать те части, которые подходят по им по политическим интересам. На первом саммите он сделал предложение разделить эти пункты между странами, которые поддержат предложение.

Ранее Захарова призвала западные страны отказаться от «формулы мира» Зеленского. Она подчеркнула, что Россия делает все, чтобы закончить войну, начатую в 2014 году. Для этого страны должны прекратить поддерживать неонацистский режим в Киеве.