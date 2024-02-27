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Захарова призвала Запад отказаться от «формулы мира» Зеленского

По словам политика, Россия стремится закончить войну, которая была развязана еще в 2014 году.
Глеб Владовский 2024-02-27 19:21:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Запад должен отказаться от «формулы мира», предложенной Зеленским для урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Россия стремится закончить войну, которую киевский режим начал на Донбассе еще в 2014 году, и для этого предпринимает «вынужденные, но решительные действия». При этом, она добавила, что странам «Большой семерки» выгодно показать все так, будто кризис начался именно в 2022 году.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» В. Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении», - говорится в заявлении.

Захарова также порекомендовала киевскому режиму не расслабляться, поскольку Запад не обещал поддержку,  а заявлял о том, что на нее «всего лишь предлагается рассчитывать».

#Россия #в стране и мире #Зеленский #Мария Захарова #МИД РФ #СВО #формула мира
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