Экс-офицер ВВС РФ Хатылев: внутри Storm Shadow нет ничего выдающегося

Устройство ракеты Storm Shadow, попавшей в руки российских специалистов, не сильно отличается от российских образцов, в ней нет ничего выдающегося. Тем не менее изучение внутреннего устройства британского снаряда позволит выявить его слабости. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев.

«Видно часть двигательной установки, но она не выдающаяся - обычный ракетный двигатель. Материалы, которые применяются в ракете, тоже обычные - в ракетостроении и у нас точно такие же применяются. Основное построение ракеты сильно не отличается от того, что делается на нашем производстве», - рассказал эксперт.

По словам Хатылева, компоновка Storm Shadow не сильно отличается от российских аналогов.

«Размещение автопилота, радиовзрывателя, взрывчатого вещества во всех ракетах, как правило, одинаковое. А вот как это сделано, из какого материала, какие применены технологии - вот это нас интересует. Мы сможем понять, какие сильные и слабые стороны есть у этой ракеты», - отметил эксперт.

Напомним, что ранее РИА Новости впервые показало внутреннее устройство ракеты Storm Shadow. Эксперты, работающие с ракетой, намерены тщательно изучить принципы ее работы.