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Российские специалисты впервые показали ракету Storm Shadow изнутри

Эксперты отметили, что захваченный образец был, предположительно, подавлен системой РЭБ.
Алексей Курильченко 2024-03-29 10:05:50
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российские специалисты впервые показали на видео внутреннее устройство ракеты Storm Shadow британского производства. Эксперты отметили, что иногда при поражении средствами ПВО ракета не уничтожается, а падает на землю с функционирующей боевой частью. Для обезвреживания ракет был разработан специальный алгоритм.

«Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе», - рассказал специалист Радио Sputnik.

На ролике специалисты продемонстрировали тандемную боевую часть ракеты, обломанное боевое крыло, турбореактивный двигатель и материалы, из которых изготовлен боеприпас. Эксперты утверждают, что полученная ракета не сработала штатно, а была подавлена системами РЭБ.

Напомним, что Великобритания и Франция начали поставлять Storm Shadow в середине 2023 года. Украинские боевики используют ракеты для обстрелов новых регионов РФ и Крыма, однако системы противовоздушной обороны успешно их сбивают.

#ракета #Storm Shadow #специалисты
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