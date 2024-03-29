Российские специалисты впервые показали ракету Storm Shadow изнутри

Российские специалисты впервые показали на видео внутреннее устройство ракеты Storm Shadow британского производства. Эксперты отметили, что иногда при поражении средствами ПВО ракета не уничтожается, а падает на землю с функционирующей боевой частью. Для обезвреживания ракет был разработан специальный алгоритм.

«Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе», - рассказал специалист Радио Sputnik.

На ролике специалисты продемонстрировали тандемную боевую часть ракеты, обломанное боевое крыло, турбореактивный двигатель и материалы, из которых изготовлен боеприпас. Эксперты утверждают, что полученная ракета не сработала штатно, а была подавлена системами РЭБ.

Напомним, что Великобритания и Франция начали поставлять Storm Shadow в середине 2023 года. Украинские боевики используют ракеты для обстрелов новых регионов РФ и Крыма, однако системы противовоздушной обороны успешно их сбивают.