Кремль: РФ не приемлет навязанных «правил» для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет навязанных ей «правил» для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме этого, Песков отметил, что заявления со стороны МИД Украины относительно неких переговоров с РФ противоречат действующему законодательству Киева.

«Такое заявление, оно абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», - прокомментировал он слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно возможности мирных переговоров с РФ на саммите в Швейцарии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы гарантировать интересы участников диалога по Украине.

Также Лавров отметил, что самый реалистичный план урегулирования был представлен Китаем - там говорилось о необходимости равного обеспечения безопасности всех участников конфликта.