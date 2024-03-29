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Кремль: РФ не приемлет навязанных «правил» для переговоров по Украине

Дмитрий Песков заметил, что утверждения дипломатов киевского режима противоречат тому, что на Украине официально запрещены переговоры с Россией.
Тимур Шерзад 2024-03-29 14:03:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет навязанных ей «правил» для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 

Кроме этого, Песков отметил, что заявления со стороны МИД Украины относительно неких переговоров с РФ противоречат действующему законодательству Киева. 

«Такое заявление, оно абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», - прокомментировал он слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно возможности мирных переговоров с РФ на саммите в Швейцарии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы гарантировать интересы участников диалога по Украине.

Также Лавров отметил, что самый реалистичный план урегулирования был представлен Китаем - там говорилось о необходимости равного обеспечения безопасности всех участников конфликта. 

#Россия #Украина #Кремль #переговоры #Дмитрий Песков
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