Российская реактивная артиллерия из состава 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» громит опорные пункты противника на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Расчеты РСЗО «Ураган», как отметили в российском оборонном ведомстве, уничтожают живую силу, бронетехнику и склады с боеприпасами неприятеля. В данном случае воздушная разведка зафиксировала точное попадание в один из украинских опорников.

«Работаю на СВО уже почти год, опыт уже большой. "Ураган" - машина неприхотливая», - подчеркнул артиллерист с позывным Каспий.

Кроме этого, боец выразил уверенность в победе над киевским режимом.

В МО РФ заявили, что для подготовки и уточнения координат у расчетов «Ураганов» уходит несколько минут, после чего открывается огонь по выявленным целям. Они могут быть уничтожены на расстоянии до 40 километров.

Ранее сообщалось, что десантники из Бурятии уничтожили опорник ВСУ при помощи «Копья».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.