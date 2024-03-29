Десантники из Бурятии уничтожили опорник ВСУ при помощи «Копья»

Противотанковые и десантно-штурмовые подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии уничтожили при помощи станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье» опорный пункт ВСУ в районе Красного в ДНР. Как сообщает Минобороны России, забайкальские десантники ведут боевую работу на Артемовском направлении.

На записи показано, как военнослужащие выполняют задачу. Ствол СПГ-9 размещается на станке-треноге. В казенной части поворотом влево открывается затвор с соплом, в ствол закладывается граната с заранее выставленной глубиной срабатывания взрывателя. После этого ведется огонь.

По данным Минобороны, расчет СПГ-9 с максимального расстояния нанес огневое поражение противнику, уничтожив укрытие и живую силу ВСУ. Штурмовые отряды завершили разгром противника, зачистив занятый опорник.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.