Программы Владимира Соловьева запретили транслировать в Армении

В Армении запретили трансляцию авторских программ Владимира Соловьева. Речь идет о «Вечере с Владимиром Соловьевым» и «Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым», которые показывает телеканал «РТР-Планета». Об изменениях написал замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Это решение он объяснил якобы нарушениями со стороны РФ соглашения о сотрудничестве России и Армении в сфере массовых телекоммуникаций.

«ЗАО "Армянская сеть телерадиовещания" на основании фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе, заблокировало трансляцию авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на общественном мультиплексе телеканала "РТР-Планета" на территории Республики Армения», - говорится в его публикации.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление по поводу сознательного со стороны Армении ухудшения отношений между Москвой и Ереваном. Он назвал эту ситуацию «неприглядной картиной».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.