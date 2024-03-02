Лавров заявил, что Россия сожалеет из-за линии Еревана на ухудшение отношений

В отношениях между Россией и Арменией складывается «неприглядная картина» из-за сознательного курса Еревана на ухудшение отношений. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума.

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией», - отметил Лавров.

Он пояснил также, что Армения занимает неоднозначную позицию по дальнейшему участию в ОДКБ, говоря расплывчатыми формулировками о заморозке, так и по ЕврАзЭС.

«Не очень приглядная картина складывается. Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские партнеры, армянские коллеги определились», - отметил Лавров.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции Лавров также затронул тему мирных переговоров по Украине и подчеркнул, что от Киева не поступало «никаких серьезных обращений по поводу переговоров» после встречи в Стамбуле в 2022 году.