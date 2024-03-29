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Лавров рассказал о попытке Запада снять с Киева причастность в теракте

По словам главы МИД РФ, Москва не может исключать причастность Киева из здравой логики.
Глеб Владовский 2024-03-29 01:13:12
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Страны Запада пытаются убедить Россию в том, что Украина не причастна в теракте в «Крокусе» не предъявляя каких-либо доказательств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему», - отметил дипломат.

Лавров также подчеркивает, что страны Запада активно пытаются убедить весь мир в том, что теракт - дело рук ИГИЛ*, и что больше никого подозревать не нужно.

«Мы неоднократно говорили, что не делаем каких-либо окончательных выводов, пока расследование не будет завершено. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства, но исключать очевидные версии мы просто не имеем права», - добавил политик.

Напомним, что в результате теракта в подмосковном ТЦ погибли 143 человека.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Теракт #сша #Киев #Лавров
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