Лавров заявил об отсутствии необходимости в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»

Лавров на пресс-конференции прокомментировал инициативу Интерпола в помощи в расследовании теракта, подчеркнув отсутствие в ней необходимости и назвав такую помощь «двойными стандартами».

Министр отметил, что Интерпол вызвался на помощь через сутки после теракта, также указав на то, что западные спецслужбы не делали таких предложений в случаях, которые требовали внимания международных корпораций, таких как подрыв «Северных потоков».

«Я не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые требовали самого пристального внимания. Самый очевидный пример - это "Северные потоки"», - сообщил Сергей Лавров.

Двадцать третьего марта генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток сообщил о готовности международной организации оказать нужную поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».