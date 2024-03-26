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Лавров заявил об отсутствии необходимости в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»

Министр отметил, что западные спецслужбы не делали таких предложений в случаях, которые требовали внимания международных корпораций.
Алексей Курильченко 2024-03-26 18:32:01
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Globallookpress

Лавров на пресс-конференции прокомментировал инициативу Интерпола в помощи в расследовании теракта, подчеркнув отсутствие в ней необходимости и назвав такую помощь «двойными стандартами».

Министр отметил, что Интерпол вызвался на помощь через сутки после теракта, также указав на то, что западные спецслужбы не делали таких предложений в случаях, которые требовали внимания международных корпораций, таких как подрыв «Северных потоков».

«Я не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые требовали самого пристального внимания. Самый очевидный пример - это "Северные потоки"», - сообщил Сергей Лавров.

Двадцать третьего марта генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток сообщил о готовности международной организации оказать нужную поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

#в стране и мире #Сергей Лавров #расследование #МИД РФ #Интерпол
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