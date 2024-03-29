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Российские военные уничтожили «Бабу-ягу» ВСУ метким сбросом с дрона

«Баба-яга» - тяжелый сельскохозяйственный дрон, который противник приспособил для сбрасывания боеприпасов. Но и на него нашлись свои способы противодействия.
2024-03-29 12:02:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российского ударного беспилотника «Южной» группировки войск метким сбросом уничтожил «Бабу-ягу» - тяжелый украинский сельскохозяйственный дрон, предназначенный для сбрасывания боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России. 

Победа в этом воздушном бою принадлежит командиру взвода беспилотников с позывным Браток - ему удалось ликвидировать украинский беспилотник с первого же сброса. 

«Мы начали отслеживать постепенно ее маршрут, как она летает, и примерно высчитали время. То есть как она подлетела, отработала, улетела на перезарядку и вернулась, составляло время примерно одно и то же с разницей в три-четыре минуты. То есть они летали так постоянно и ничего не боялись», - отметил Браток. 

Российские бойцы поднимали коптеры один за другим, организовав дежурство. И вот в смену Братка «Баба-яга» пожаловала к позициям ВС РФ.

Оператор дрона учел порывы ветра и сбросил боеприпас, который попал прямо в цель. 

Ранее сообщалось, что разведчики отряда «БАРС» уничтожили дроном-камикадзе опорник ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #уничтожение #Баба Яга #Браток
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