Российские военные уничтожили «Бабу-ягу» ВСУ метким сбросом с дрона

Расчет российского ударного беспилотника «Южной» группировки войск метким сбросом уничтожил «Бабу-ягу» - тяжелый украинский сельскохозяйственный дрон, предназначенный для сбрасывания боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.

Победа в этом воздушном бою принадлежит командиру взвода беспилотников с позывным Браток - ему удалось ликвидировать украинский беспилотник с первого же сброса.

«Мы начали отслеживать постепенно ее маршрут, как она летает, и примерно высчитали время. То есть как она подлетела, отработала, улетела на перезарядку и вернулась, составляло время примерно одно и то же с разницей в три-четыре минуты. То есть они летали так постоянно и ничего не боялись», - отметил Браток.

Российские бойцы поднимали коптеры один за другим, организовав дежурство. И вот в смену Братка «Баба-яга» пожаловала к позициям ВС РФ.

Оператор дрона учел порывы ветра и сбросил боеприпас, который попал прямо в цель.

Ранее сообщалось, что разведчики отряда «БАРС» уничтожили дроном-камикадзе опорник ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.