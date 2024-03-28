Разведчики отряда «БАРС» уничтожили дроном-камикадзе опорник ВСУ

Разведчики добровольческого отряда «БАРС» из Приморья уничтожили опорный пункт противника на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе боевых действий военнослужащие применили ударные FPV-дроны. По данным ведомства, украинская пехота пытается закрепиться в подвалах и разрушенных зданиях, однако точечная работа операторов беспилотников не оставляет противнику шансов на выживание.

«Мы поставили камеру на высокую точку, соответственно, мы увидели в ранние часы и в вечернее время ротацию противника. Сегодня проведем доразведку, и после этого в режиме реального времени вы увидите поражение опорного пункта противника», - рассказал офицер отряда «БАРС» с позывным Заря.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта управления. Оператор находит и направляет дрон-камикадзе на цель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.