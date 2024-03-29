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Пленный Панчишин заявил, что его забрали в ВСУ, несмотря на гепатит С

Андрей Панчишин, попавший в российский плен, отметил, что его поймали на одной из украинских улиц и заставили идти в армию.
2024-03-29 11:11:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Андрей Панчишин рассказал, что его насильно забрали в ВСУ, несмотря на то что он болел гепатитом С. Поймавшие его на улице сотрудники ТЦК не обратили на это внимания и все равно отправили его в зону боевых действий. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

Также он подчеркнул, что месячная подготовка не включала в себя обучение штурмовым действиям - новоиспеченные ВСУшники только стреляли по мишеням, учась пристреливать оружие. 

«Многие не хотят идти и отказываются, у них тяжелое психологическое состояние. Тем, которые отказываются идти воевать, им угрожают тюрьмой и говорят, что их посадят. По потерям много "трехсотых", и "двухсотые" тоже есть», - охарактеризовал морально-психологическое состояние в ВСУ Панчишин. 

Сам он пробыл на позициях около пяти-шести дней. При этом по нему и товарищам постоянно работала российская артиллерия, а над головами висели беспилотники. Выйти с позиций не получалось. На всех, как отметил пленный, имелось несколько гранат и боекомплект для автоматов. 

Андрей Панчишин рассказал, что бойцы ВС РФ окружили его в одной из горячих точек Клещеевки. В подвал, где укрылись боевики, полетела граната, а следом - предложение сдаться. Панчишин и все, кто с ним находился, мудро использовали эту возможность. 

Он подчеркнул, что зарплату ему платили лишь за время обучения, а за то, когда он был на позициях, получить ничего не удалось. 

«Скорее всего, ее и не планировали давать, потому что зачем трупам деньги», - заявил пленный. 

Кроме этого, он заметил, что в городе, где он жил, люди хотят мира на условиях России - украинское общество чувствует потери и устало все время жить войной. 

Также Панчишин призвал жителей Украины не идти на эту войну, объяснив это тем, что они будут там только погибать и в итоге ничего не смогут сделать.

Ранее пленный украинец Денис Бугера рассказал о коррупции и тотальной нехватке ресурсов в ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пленные #противник #Гепатит С #Андрей Панчишин
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