Пленный Панчишин заявил, что его забрали в ВСУ, несмотря на гепатит С

Пленный украинец Андрей Панчишин рассказал, что его насильно забрали в ВСУ, несмотря на то что он болел гепатитом С. Поймавшие его на улице сотрудники ТЦК не обратили на это внимания и все равно отправили его в зону боевых действий. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

Также он подчеркнул, что месячная подготовка не включала в себя обучение штурмовым действиям - новоиспеченные ВСУшники только стреляли по мишеням, учась пристреливать оружие.

«Многие не хотят идти и отказываются, у них тяжелое психологическое состояние. Тем, которые отказываются идти воевать, им угрожают тюрьмой и говорят, что их посадят. По потерям много "трехсотых", и "двухсотые" тоже есть», - охарактеризовал морально-психологическое состояние в ВСУ Панчишин.

Сам он пробыл на позициях около пяти-шести дней. При этом по нему и товарищам постоянно работала российская артиллерия, а над головами висели беспилотники. Выйти с позиций не получалось. На всех, как отметил пленный, имелось несколько гранат и боекомплект для автоматов.

Андрей Панчишин рассказал, что бойцы ВС РФ окружили его в одной из горячих точек Клещеевки. В подвал, где укрылись боевики, полетела граната, а следом - предложение сдаться. Панчишин и все, кто с ним находился, мудро использовали эту возможность.

Он подчеркнул, что зарплату ему платили лишь за время обучения, а за то, когда он был на позициях, получить ничего не удалось.

«Скорее всего, ее и не планировали давать, потому что зачем трупам деньги», - заявил пленный.

Кроме этого, он заметил, что в городе, где он жил, люди хотят мира на условиях России - украинское общество чувствует потери и устало все время жить войной.

Также Панчишин призвал жителей Украины не идти на эту войну, объяснив это тем, что они будут там только погибать и в итоге ничего не смогут сделать.

Ранее пленный украинец Денис Бугера рассказал о коррупции и тотальной нехватке ресурсов в ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.