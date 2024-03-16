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Пленный боевик Бугера рассказал о коррупции и тотальной нехватке ресурсов в ВСУ

По словам украинского военнослужащего, из-за отсутствия поставок провизии на позиции им приходилось пить дождевую воду.
2024-03-16 12:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Военнослужащий 17 танковой бригады ВСУ Денис Бугера, сдавшийся в плен российским войскам рассказал, что киевский режим не поставляют своим бойца оружие и провизию. Бойцы на позициях должны были пить дождевую воду и сражаться голыми руками.

«У нас на позициях не было ни еды, ни воды. И оружия тоже никакого не было. Воду в банки собирали, когда дождь шел. Оружия не было, боеприпасов тоже, ничего нам не поставляли. Мы в окопе сидели, по нам "Грады" работали, минометы, дроны гранаты скидывали. Но мы боялись с позиций уйти, чтобы наши не расстреляли», - рассказал Денис.

По словам пленного, в офицерских рядах украинской армии процветает коррупция. Командиры забирали у солдат деньги из без того небольшого жалования.

В плен Денис попал после того, как в его окоп ворвались российские штурмовики. После того, как украинский боец сдался, его российские военнослужащие вывели из окопа и дали еды. Денис призвал своих земляков не брать повестки, если они не хотят стать «грузом 200».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Украина #ВСУ #коррупция #пленный
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