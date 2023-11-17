Российские военные сбили ракеты Storm Shadow над Херсонской областью

Одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение, уточнил губернатор региона.

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Российские военные обезвредили выпущенные противником крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, перехватив их в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, киевские формирования сегодня обстреляли Чаплинский район. Благодаря российским средствам РЭБ, ракеты отклонились от курса. По словам губернатора, одна из ракет упала на открытом пространстве, другая влетела в нежилое здание. Среди людей пострадавших нет.

Крылатые ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 километров. Их Украине передает Великобритания в рамках военной помощи. Франция поставляет такие же ракеты под названием SCALP. Немецкий вариант - Taurus, возможность поставки их Киеву обсуждают в политических кругах ФРГ.