В центре «Фобос» рассказали о курортной погоде в Москве на выходных

В Москве ожидаются аномальное потепление и жаркие выходные. В воскресенье воздух прогреется до +15 градусов, а в начале следующей недели температура поднимется даже выше, чем на курортах Крыма - до +18. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Циклоны в это время будут перемещаться по регионам Европейской России, они закрывают доступ холодному воздуху в центральные регионы, а с другой стороны по своей южной периферии начинают поставлять в эту часть нашей страны хорошо прогретый воздух из районов Средиземноморья и Причерноморья», - рассказал синоптик.

В это же время в других регионах РФ тоже наблюдаются аномальные погодные явления. Воздушные массы, следовавшие из Монголии и Китая, подняли по пути пыль и песок и принесли его в Благовещенск, из-за чего небо в городе пожелтело. Жители жалуются на затруднение дыхания, ощущение песка на зубах и сниженную видимость. В Челябинске видимость на дорогах тоже ограничена - виной этому туман и снежная буря.