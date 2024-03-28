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В центре «Фобос» рассказали о курортной погоде в Москве на выходных

Циклоны, перемещающиеся по европейской части России, заблокировали холодный воздух и не пускают его в центральные регионы.
Алексей Курильченко 2024-03-28 09:29:50
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве ожидаются аномальное потепление и жаркие выходные. В воскресенье воздух прогреется до +15 градусов, а в начале следующей недели температура поднимется даже выше, чем на курортах Крыма - до +18. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Циклоны в это время будут перемещаться по регионам Европейской России, они закрывают доступ холодному воздуху в центральные регионы, а с другой стороны по своей южной периферии начинают поставлять в эту часть нашей страны хорошо прогретый воздух из районов Средиземноморья и Причерноморья», - рассказал синоптик.

В это же время в других регионах РФ тоже наблюдаются аномальные погодные явления. Воздушные массы, следовавшие из Монголии и Китая, подняли по пути пыль и песок и принесли его в Благовещенск, из-за чего небо в городе пожелтело. Жители жалуются на затруднение дыхания, ощущение песка на зубах и сниженную видимость. В Челябинске видимость на дорогах тоже ограничена - виной этому туман и снежная буря.

 

#Москва #Погода #наш эксклюзив #центр погоды Фобос
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